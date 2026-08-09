Cụ thể, điểm chuẩn vào Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý, điểm chuẩn trúng tuyển của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và được làm tròn đến hàng phần trăm.

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có điểm cộng thấp hơn; rồi đến thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.