Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026 với các ngành như sau:

Năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.150 chỉ tiêu đại học chính quy theo 3 phương thức gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học viện cho biết, sinh viên chính quy khóa 46 (2026-2030) theo học các ngành lý luận chính trị được miễn học phí, gồm: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Học phí dự kiến của các chương trình đào tạo hệ chuẩn là 558.800 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

Đối với các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng, học phí dự kiến là 1.175.400 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh), gồm: Truyền thông sáng tạo và Quảng cáo; Quan hệ công chúng chuyên nghiệp; Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế; Thông tin đối ngoại; Ngôn ngữ Anh; Xã hội học; Biên tập xuất bản; Báo in; Ảnh báo chí; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Quay phim truyền hình; Báo mạng điện tử; Truyền thông đại chúng; Truyền thông đa phương tiện; Truyền thông marketing; Xuất bản điện tử; Quản lý công; Truyền thông quốc tế; Công tác xã hội; Quản lý kinh tế; Chính trị phát triển; Quản lý nhà nước; Truyền thông chính sách.