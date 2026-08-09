Theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất với 25 điểm (tăng 0,5 điểm so với mức 24,5 điểm của năm 2025. Tiếp đến là các ngành An toàn dữ liệu và an ninh mạng (24,5 điểm); Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (24,25 điểm); Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn (24 điểm); Thương mại điện tử (23,75 điểm).

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải năm 2026 theo 2 phương thức xét tuyển điểm thi THPT và kết quả học tập bậc THPT (học bạ) như sau:

So với năm 2025, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải tăng 1-2 điểm ở nhiều chương trình. Đáng chú ý, nhóm ngành/chương trình cốt lõi, đặc thù phục vụ trực tiếp lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng (đường sắt, xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng, hạ tầng đô thị, logistics - hạ tầng giao thông, vận tải đa phương thức...) có điểm chuẩn tăng 2 điểm so với năm 2025.

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải mở rộng nhóm đào tạo phục vụ các dự án đường sắt và hạ tầng giao thông hiện đại với các chương trình Đường sắt tốc độ cao; Xây dựng và quản lý khai thác đường sắt đô thị; Công nghệ phương tiện đường sắt hiện đại; Quản lý và điều hành vận tải đường sắt tốc độ cao, cùng chương trình tài năng Đường sắt tốc độ cao.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải. Ảnh: UTT

Nhà trường lưu ý, thí sinh xem điểm chuẩn theo 5 phương thức xét tuyển và kết trúng tuyển trên website: https://utt.edu.vn/vn/.

Thí sinh tra kết quả xét tuyển trên trang xét tuyển miền Bắc: http://kqmb.hust.edu.vn.

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển bản mềm qua email và bản cứng qua đường bưu điện về địa chỉ nhà của thí sinh.

Thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8. Thời gian nhập học online, nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 14/8 đến ngày 22/8.

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải tuyển tổng 7.000 chỉ tiêu, bằng 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ); Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Học phí của trường đối với các chương trình đại trà năm học 2026-2027 dự kiến khoảng 20-25 triệu đồng/năm, tùy từng ngành/chương trình học và số lượng đăng ký học tập của sinh viên); các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, học phí theo các đề án riêng đã được phê duyệt.