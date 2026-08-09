Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Cụ thể, điểm chuẩn các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý, điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, các phương thức.
Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2026 vào các ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy.
Thí sinh có thể tra cứu nhanh điểm chuẩn đại học năm 2026 của các trường trên cả nước tại VietNamNet. Điểm chuẩn được cập nhật liên tục ngay khi các trường công bố.