Cụ thể, điểm chuẩn các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý, điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, các phương thức.