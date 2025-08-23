Cụ thể, điểm chuẩn các ngành, chương trình đào tạo của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2025, áp dụng đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3 như sau:

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lưu ý, thí sinh trúng tuyển (kể cả trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT trước khi nhập học trực tuyến và trực tiếp tại Trường.

Việc xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 26/8.

Sau khi đăng nhập Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh truy cập Tra cứu/Tra cứu kết quả xét tuyển sinh. Màn hình hiển thị kết quả xét tuyển mà các trường đại học, cao đẳng sau khi xét tuyển xong, nhập trạng thái Đỗ/Trượt đối với mỗi thí sinh lên Hệ thống. Mỗi trường thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt.

- Nếu kết quả là Trượt thì có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (hoặc có thể trúng tuyển trường khác với thứ tự nguyện vọng cao hơn).

- Nếu kết quả là Đỗ thì thí sinh sẽ nhìn thấy tên ngành học mình đã trúng tuyển. Khi nhấn nút “Xác nhận nhập học”, Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận; thí sinh nhấn “Đồng ý” nếu muốn nhập học vào ngành học đã trúng tuyển.

Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ nhìn thấy trạng thái “Đã nhập học” và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh. Lúc này, thí sinh không được hủy xác nhận nhập học và không được tham gia xét tuyển ở trường khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung.

Sau 17h ngày 26/8, nếu chưa xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì thí sinh không thể nhập học trực tuyến trên hệ thống của Trường.

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ và nhập học trực tuyến trên Hệ thống nhập học của Trường tại địa chỉ https://nhaphoc.hnue.edu.vn/ từ ngày 27/8 đến 17h ngày 28/8.

Thí sinh xuất Tờ khai nhập học từ Hệ thống và in, ký, cho vào túi hồ sơ mang đi nộp tại Trường.

Nếu chưa được phê duyệt hồ sơ nhập học trực tuyến thì thí sinh không thể đăng ký chỗ ở ký túc xá.

Thí sinh nhập học trực tiếp tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vào ngày 3/9 tại địa chỉ 136 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối với những thí sinh không nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như từ chối nhập học và Trường có quyền không tiếp nhận.