Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2026 như sau:



Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại: https://tuyensinh.hunre.edu.vn/.

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lưu ý, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT từ ngày 14/8 đến trước 17h ngày 21/8 theo địa chỉ: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Thí sinh không xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ theo thời hạn trên coi như từ chối nhập học.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển thực hiện tra cứu thông tin trúng tuyển và nhập học trực tuyến theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://tuyensinh.hunre.edu.vn/ từ ngày 14/8 đến trước 17h ngày 21/8.

Năm 2026, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển tổng 4.850 chỉ tiêu.

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