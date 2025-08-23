Theo đó, mức điểm chuẩn của Trường ĐH Mỏ - Địa chất dao động từ 15 đến 25,5 (theo kết quả thi THPT) và từ 18 – 26,4 (theo kết quả học tập THPT – học bạ); từ 37 – 66,06 (theo kết quả đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội) và từ 39 đến 90,36 (theo kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội).

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2025 như sau:

Ngay sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần xác nhận nhập học vào Trường ĐH Mỏ - Địa chất (Mã trường MDA) trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8.

Sau khi hoàn thành việc xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau để nhập học vào trường:

- Cách 1: Nhập học trực tuyến tại địa chỉ: nhaphoc.humg.edu.vn từ ngày 30/8 đến ngày 5/9;

- Cách 2: Nhập học trực tiếp tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất (số 18, phố Viên, Phường Đức Thắng, Hà Nội) từ ngày 6/9-7/9.