"Chúng là các máy bay chiến đấu. Mỹ đã dám tiếp cận bờ biển Venezuela", ông Padrino phát biểu từ một căn cứ không quân hôm 2/10. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cho hay, sự hiện diện của các máy bay Mỹ đã được một hãng hàng không quốc tế báo cáo cho tháp kiểm soát.

Tiêm kích F-35. Ảnh: Không quân Mỹ

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Padrino nhấn mạnh: "Sự hiện diện của các máy bay này gần vùng biển Caribe là thô lỗ, là hành động khiêu khích và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".

Cũng theo ông Padrino, nếu Mỹ "tấn công" Venezuela, quốc gia Nam Mỹ này sẽ phát động một "cuộc tổng động viên toàn quốc".

"Tôi lên án trước thế giới về hành vi quấy rối quân sự, mối đe dọa quân sự của chính phủ Mỹ đối với người dân Venezuela. Tôi lên án trước thế giới về tình hình này. Và tôi xin nhắc lại, đây không chỉ là sự khiêu khích, mà còn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Venezuela", ông Padrino tuyên bố.

Hiện Mỹ chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang leo thang thời gian gần đây. Được biết, Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích F-35 đến Puerto Rico gần một tháng trước như một phần của đợt tăng cường sự hiện diện quân sự với 8 tàu ​​chiến. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhận định đợt huy động của Mỹ là một "cuộc bao vây" và là "mối đe dọa".

Trong những tuần gần đây, quân Mỹ đã không kích và phá hủy 4 tàu xuất phát từ Venezuela, bị nghi tham gia buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Caracas cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump "đang lợi dụng chiến dịch chống ma túy để nhòm ngó trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela".

Để đối phó trước mối đe dọa quân sự, Tổng thống Venezuela Maduro đã huy động lực lượng dân quân, tàu chiến, trực thăng, máy bay chiến đấu cùng 2.500 quân.