Hãng thông tấn TASS ngày 7/2 đưa tin, tập đoàn Kalashnikov mới đây đã tiết lộ về những loại vũ khí hiện đại nhất của họ sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng thế giới 2026, diễn ra tại Riyadh từ ngày 8/2.

Một trong những loại vũ khí được quan tâm nhất của nhà sản xuất Nga là hệ thống phòng không tầm ngắn Krona-E, được giới thiệu như "lá chắn thép" để bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước UAV, tên lửa và vũ khí tầm xa độ chính xác cao.

Hệ thống phòng không Krona-E. Ảnh: Kalashnikov

Krona-E là hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn (SHORAD), sử dụng radar băng tần kép có khả năng tìm kiếm và theo dõi mục tiêu trong môi trường gây nhiễu điện tử nặng. Hệ thống này được trang bị 2 tên lửa dẫn đường 9M340 và 9M333, có tầm bắn từ 1,6-12km, đủ mạnh để bắn hạ mọi nguy cơ phổ biến trên không. Điểm đặc biệt của Krona-E là khả năng phóng thẳng đứng, tạo ra khả năng bao phủ 360 độ, cho phép phản ứng với các mối đe dọa từ mọi hướng.

Súng trường tấn công AK-12. Ảnh: Kalashnikov

Ngoài hệ thống Krona-E, tập đoàn Kalashnikov sẽ giới thiệu nguyên mẫu xuồng đổ bộ tấn công tốc độ cao BK-16E và xuồng tấn công BK-10 tại triển lãm sắp tới. BK-16E có lượng giãn nước 20,5 tấn, chiều dài 16m, chiều rộng 3,8m và mớn nước trung bình 0,9m. Xuồng có tốc độ tối đa 74km/h, tốc độ hành trình 37km/h, tầm hoạt động 740km. Thủy thủ đoàn gồm 2 người và xuồng chở được tối đa 19 binh sĩ.

Bên cạnh các loại vũ khí hạng nặng, khách tham quan cũng sẽ được chiêm ngưỡng các dòng vũ khí bộ binh nổi tiếng của Kalashnikov, bao gồm phiên bản mới nhất của súng trường tấn công AK-12 và AK-15, súng máy hạng nhẹ RPL-20 hay súng bắn tỉa Chukavin SVCh.