Với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngưỡng sàn xét tuyển của trường được quy đổi theo thang điểm 100, dao động từ 55-62 điểm, tùy ngành đào tạo.

Mức điểm sàn cao nhất là 62 điểm, áp dụng đối với ngành Ngôn ngữ Anh.

Nhóm ngành có điểm sàn 60 điểm gồm nhiều ngành như Ngôn ngữ Trung Quốc, Du lịch, một số chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cùng nhiều ngành thuộc khối kinh tế, quản lý.

Một số ngành có mức sàn 58 điểm như Quan hệ quốc tế, Xã hội học, nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Mức điểm sàn thấp nhất là 55 điểm, áp dụng cho một số ngành như Công tác xã hội và một số ngành khác.

Ngoài mức điểm sàn quy đổi theo từng ngành, thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT còn phải có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 15/30 điểm trở lên (không nhân hệ số, áp dụng với thí sinh tốt nghiệp năm 2026), đồng thời đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng ngành do trường quy định.

Ngoài ngưỡng tổng điểm, nhiều ngành còn quy định điểm môn điều kiện. Chẳng hạn, ngành Ngôn ngữ Anh yêu cầu môn Tiếng Anh đạt từ 6,0 điểm; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc yêu cầu Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung từ 5,5 điểm; ngành Du lịch yêu cầu môn Ngữ văn từ 5,5 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dao động trên 600 điểm, tùy ngành đào tạo. Ngành Ngôn ngữ Anh có mức cao nhất là 682,04 điểm, trong khi nhiều ngành có ngưỡng khoảng 645-685 điểm.

Năm 2026, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 135 ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo, áp dụng nhiều tổ hợp xét tuyển theo quy chế tuyển sinh mới. Với các tổ hợp không phải tổ hợp gốc, trường áp dụng hệ số quy đổi (mức chênh lệch) để đảm bảo tương đương giữa các tổ hợp xét tuyển.

Cụ thể như sau:

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