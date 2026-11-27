Gần 300 học sinh tại xã Nà Hỳ (Điện Biên) được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các hành vi bạo lực, xâm hại trên cơ sở giới.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, ngày 25/11, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hỳ và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nà Hỳ tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 300 học sinh Phân hiệu 2 của nhà trường.

Tại buổi truyền thông, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hỳ đã phổ biến những nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của phụ nữ, trẻ em; trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, trao đổi và giải đáp các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn nhận diện những biểu hiện của định kiến giới, phân biệt đối xử, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Đặc biệt, nội dung truyền thông chú trọng trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa và ứng phó với hành vi quấy rối, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền riêng tư và phát tán trái phép thông tin, hình ảnh trên không gian mạng.





Các em nhỏ được trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân

Chị Khoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hỳ cho biết, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em ở địa bàn vùng cao, biên giới.

Sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ, Đồn Biên phòng và nhà trường giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, chủ động phòng tránh các hành vi bạo lực, xâm hại; đồng thời lan tỏa thông điệp bình đẳng giới đến gia đình và cộng đồng.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ nhấn mạnh, thông qua hoạt động phối hợp, đơn vị mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, không có bạo lực.

Đây là hoạt động thiết thực của Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trong triển khai đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.

Qua đó, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Biên phòng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhà trường trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chăm lo và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, góp phần xây dựng địa bàn biên giới an toàn, bình đẳng.

Vĩnh Sang