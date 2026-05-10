Điện giờ cao điểm đắt gấp gần 3 lần, Chủ nhật không áp dụng

Giá điện giờ cao điểm hiện được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, kéo dài 5 giờ mỗi ngày, với mức cao gấp gần 3 lần so với giờ thấp điểm ở một số nhóm khách hàng. Đáng chú ý, Chủ nhật hoàn toàn không áp dụng khung giờ cao điểm.

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Giá điện sử dụng cho kinh doanh mức thấp nhất là 1.609 đồng/kWh và mức cao nhất lên tới 5.422 đồng/kWh. Theo đó, nhóm khách hàng sử dụng điện cho mục đích kinh doanh đang chịu mức giá cao nhất trong biểu giá điện bán lẻ hiện hành.

Người thuê trọ lưu ý: Giá điện chỉ từ 1.940-3.460 đồng/kWh, chủ nhà thu cao hơn là sai

Hiện giá điện sinh hoạt chỉ dao động từ 1.940-3.460 đồng/kWh (chưa gồm VAT). Theo đó, từ 25/5, nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện theo quy định sẽ bị phạt nặng từ 20-30 triệu đồng.

Theo khảo sát thực tế tại nhiều khu vực ở Hà Nội, giá điện sinh hoạt phổ biến mà các chủ nhà trọ thường thu của khách thuê là 3.500-5.000 đồng/kWh. Mức này cao hơn giá bán lẻ điện sinh hoạt trong nhiều trường hợp.

Điều hòa giá chỉ 4-5 triệu đồng có thực sự tiết kiệm điện?

Chỉ từ khoảng 4 triệu đồng, thậm chí thấp hơn trong các đợt khuyến mãi, khách hàng đã có thể đã có thể sở hữu một chiếc máy điều hòa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn: liệu điều hòa giá rẻ có thực sự tiết kiệm điện?

Tại các hệ thống bán lẻ điện máy, phân khúc điều hòa giá rẻ đang được chào bán với mức giá hấp dẫn trước mùa cao điểm nắng nóng. Ghi nhận cho thấy, với khoảng 4-5 triệu đồng, khách hàng đã có thể lựa chọn các mẫu điều hòa một chiều của những thương hiệu quen thuộc như Funiki, Casper hay Sumikura.

Các sản phẩm trong tầm giá này chủ yếu là dòng một chiều, công suất 9.000 BTU, phù hợp với phòng nhỏ dưới 15m2. Đối tượng chính của phân khúc này là sinh viên, người thuê trọ hoặc các gia đình cần giải pháp làm mát nhanh với chi phí thấp.

Siêu thị điện máy tung khuyến mãi điều hòa đầu hè. Ảnh: D.Anh

Theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên xác định rõ nhu cầu trước khi mua. Với phòng nhỏ và ngân sách hạn chế, điều hòa dưới 5 triệu đồng vẫn là lựa chọn hợp lý. Nếu sử dụng thường xuyên, muốn tối ưu chi phí điện về lâu dài và ưu tiên khả năng vận hành êm ái, việc đầu tư thêm cho các dòng inverter sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập hạt điều trong một tháng, lập kỷ lục chưa từng có

Điều là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Suốt hai thập kỷ qua, Việt Nam giữ ngôi đầu thế giới về sản lượng điều nhân xuất khẩu. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, thế mạnh này của Việt Nam tiếp tục rơi vào tình trạng nhập siêu do phải nhập khẩu khối lượng lớn điều thô để phục vụ chế biến.

Tháng 4 vừa qua, các doanh nghiệp ở nước ta đã rót gần 943 triệu USD để mua 543,1 nghìn tấn hạt điều. Đây là mức nhập khẩu cao nhất từng ghi nhận trong một tháng.

Lũy kế 4 tháng năm 2026, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi 2,17 tỷ USD để nhập khẩu 1,3 triệu tấn điều, tăng mạnh 22,8% về khối lượng và tăng 32,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam bán 95.100 tấn hạt tiêu, Mỹ mua nhiều nhất và trả giá cao

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 4/2026, nước ta đã xuất khẩu 29.000 tấn hạt tiêu các loại, thu về 183,6 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 95.100 tấn hạt tiêu, giá trị đạt 614,4 triệu USD.

Đáng chú ý, Mỹ là khách hàng lớn nhất đã trả giá cao để mua mặt hàng này của nước ta. Mỹ trả giá bình quân 7.251 USD/tấn để mua 17.693 tấn hạt tiêu của Việt Nam trong quý I/2026.

Hàng trăm xe sầu riêng ùn ứ, giá lao dốc

Hàng trăm xe container chở sầu riêng những ngày qua liên tục đổ về khu vực Bến xe Dầu Giây, TP Đồng Nai, chờ lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, khiến giao thông nhiều thời điểm ùn ứ và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân địa phương.

Trước tình trạng xe chở sầu riêng ùn ứ, giá giảm mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong khâu kiểm nghiệm để thúc đẩy xuất khẩu.

Sau nhiều ngày ùn ứ tại phường Dầu Giây, đến ngày 7/5, cảnh xe container xếp hàng dài đã giảm, tuy nhiên nhiều tài xế vẫn chưa thể rời đi do phải chờ kết quả kiểm định sầu riêng.