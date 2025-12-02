Trong buổi họp báo chiều 2/12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ là nhà đàm phán chính với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tổ chức ở Moscow.

Tổng thống Nga Putin bắt tay ông Steve Witkoff trong một cuộc gặp trước đây. Ảnh: Kremlin.ru

Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói: “Tổng thống Putin và ông Witkoff sẽ có cơ hội bàn bạc về những thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Ukraine trên lộ trình tìm kiếm một giải pháp. Chúng tôi chắc chắn đây sẽ là một bước đi rất quan trọng hướng đến giải pháp hòa bình. Tất nhiên, còn 5 tiếng nữa trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, nên tôi khó có thể hé lộ thêm chi tiết”.

Ông Peskov sau đó nhấn mạnh Moscow đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Mỹ lẫn Tổng thống Donald Trump. “Và chúng tôi muốn giải quyết những vấn đề an ninh của chúng ta để cho các thế hệ tương lai, chúng tôi muốn đảm bảo kiến trúc tương lai của an ninh châu Âu”.

Khi được các phóng viên hỏi liệu cuộc gặp lần này giữa ông Putin và đặc phái viên Witkoff có trong một khoảng thời gian nhất định hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin trả lời rằng cuộc gặp “sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết”.

Theo thông tin được trang RT cập nhật, máy bay chở đặc phái viên Witkoff đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo, cách Moscow 28km về hướng tây nam, và chính quyền Nga đã cử đoàn xe đến đón các quan chức Mỹ.

Đoàn xe chở các quan chức Mỹ rời sân bay Vnukovo. Nguồn: RT