Phía Nga cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Kiev bầu nhà lãnh đạo mới xuất phát từ việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "không thể hiện ý chí chính trị" để kết thúc cuộc xung đột.

Theo tờ Kyiv Post, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 đã lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Ukraine bầu chọn một nhà lãnh đạo mới thay cho ông Zelensky.

"Tổng thống Trump nói rằng đã đến lúc Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới. Tại sao? Bởi vì người đứng đầu Kiev phải đưa ra những quyết định rất có trách nhiệm và rất khó khăn để chấm dứt cuộc xung đột. Ở thời điểm này, rõ ràng ông Zelensky chưa thể hiện ý chí chính trị để thực hiện những bước đi như vậy", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh ông Zelensky phải gánh vác trách nhiệm đưa ra quyết định hoặc Ukraine cần có một lựa chọn khác.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, Đặc phái viên của Điện Kremlin Kirill Dmitriev cũng lên tiếng hoan nghênh việc Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine chọn tổng thống mới và mô tả đây là "phát biểu có ý nghĩa lịch sử".

Bình luận của giới chức Nga được đưa ra sau khi ông Trump chỉ trích ông Zelensky vì nhiều lần từ chối các cơ hội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga.

"Ông Zelensky đã có rất nhiều cơ hội để giải quyết cuộc xung đột và ông ấy chọn không làm như vậy. Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới, một nhà lãnh đạo có thể đạt được thỏa thuận", ông Trump nói ngày 10/10.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định Tổng thống Zelensky vẫn đang làm tốt công việc của mình và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Ukraine.