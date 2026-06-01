Theo hãng tin TASS, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/6 đã thông báo về việc hải quân nước này bắt giữ tàu chở dầu Tagor của Nga ở Đại Tây Dương. Con tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của EU, Anh và Ukraine.

"Chiến dịch đổ bộ và bắt giữ tàu Tagor được thực hiện với sự hỗ trợ từ Anh và tuân thủ nghiêm ngặt luật biển quốc tế. Việc có những con tàu lách các lệnh trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hơn 4 năm nay là không thể chấp nhận được", ông Macron cho biết.

Vụ chặn bắt tàu Tagor đánh dấu một trong những hành động cứng rắn nhất mà hải quân của phương Tây từng thực hiện nhằm vào "hạm đội bóng tối" được cho đang giúp Nga né tránh trừng phạt trên vùng biển quốc tế.

Ngay sau thông báo của Tổng thống Macron, Đại sứ quán Nga tại Paris đã đề nghị cơ quan liên quan của Pháp cung cấp thông tin về quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu. Báo cáo sơ bộ tiết lộ thuyền trưởng của tàu Tagor là công dân Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/6 cáo buộc hành động của Pháp là "bất hợp pháp và không thể chấp nhận được". "Chúng không khác gì hành vi cướp biển quốc tế", ông Peskov nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đảm bảo việc tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải nhằm đối phó "hành vi cướp biển" của EU.