Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/11 đã lên tiếng về bình luận mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius liên quan tới khả năng Nga xảy ra xung đột với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Những giọng điệu quân sự hóa đang ngày càng xuất hiện nhiều ở các thủ đô châu Âu. Chúng không giúp cải thiện tình hình, mà chỉ làm gia tăng căng thẳng. Nga không có chủ trương đối đầu với NATO, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh quốc gia nếu bị buộc phải làm vậy", ông Peskov cho biết.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức. "Khi nhìn vào những nỗ lực mở rộng quân sự của Đức, chúng ta không cần nghi ngờ ai là bên gây hấn ở đây", bà Zakharova nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Vào ngày 15/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius đã đề cập tới thời điểm "Nga có khả năng xảy ra xung đột với NATO" trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Các chuyên gia quân sự và cơ quan tình báo có thể dự đoán khi nào Nga sẽ có đủ lực lượng cần thiết để tấn công một nước thành viên NATO. Chúng tôi đã luôn nói rằng, điều này có thể xảy ra từ năm 2029. Tuy nhiên, một số người tin, kịch bản đó có thể xảy ra sớm nhất vào năm 2028. Một số người thậm chí còn nghĩ chúng ta đã trải qua mùa hè hòa bình cuối cùng", ông Pistorius nói.

Theo ông Pistorius, Đức phải nhanh chóng tăng cường năng lực phòng thủ, bao gồm mua sắm một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) và tăng số lượng quân dự bị lên 200.000 người vào năm 2030.

Trong thời gian qua, Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga đã nhiều lần khẳng định, nước này không có ý định xung đột với NATO. Moscow coi các phát biểu về khả năng Nga đối đầu quân sự với NATO là "cáo buộc vô lý" và chỉ là cái cớ để phương Tây tăng chi tiêu quân sự.