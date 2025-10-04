"Chúng tôi đã chứng kiến ​​một số vụ việc ở eo biển Đan Mạch, nơi trực thăng của Không quân và tàu Hải quân Đan Mạch bị radar theo dõi mục tiêu chiếu sáng, và bị các tàu chiến Nga chĩa vũ khí", ông Thomas Ahrenkiel, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng Đan Mạch, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 3/10.

Cũng theo ông Ahrenkiel, "chúng tôi đã chứng kiến một số trường hợp các tàu chiến Nga di chuyển theo hướng va chạm với tàu Hải quân Đan Mạch, khi chúng tôi theo dõi họ di chuyển qua eo biển Đan Mạch”.

Tàu khu trục Đô đốc Golovko phóng tên lửa Zircon trong cuộc tập trận ở biển Barents. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông còn cáo buộc các tàu chiến Nga di chuyển qua eo biển Đan Mạch "trang bị thiết bị sonar và gây nhiễu, và trong ít nhất một trường hợp đã gây nhiễu nghiêm trọng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) tại Đan Mạch”.

Chia sẻ với tờ Newsweek, Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch nhấn mạnh “các tàu của Hải quân Nga luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật hàng hải quốc tế bao gồm các quy tắc liên quan đến việc di chuyển vô hại qua lãnh hải Đan Mạch, và eo biển Baltic”.

Cũng theo Đại sứ quán Nga, "chính quyền Đan Mạch chưa thông báo cho phía Nga về bất kỳ sự cố nào gần đây. Chúng tôi coi những suy đoán vô căn cứ về việc tạo ra mối đe dọa đối với an toàn hàng hải là không thể chấp nhận được, và là vô trách nhiệm”.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Theo đó, các máy bay không người lái (UAV) và chiến đấu cơ Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận của các nước thành viên NATO, làm dấy lên cuộc thảo luận giữa các thành viên trong liên minh quân sự về việc bắn hạ máy bay Nga.