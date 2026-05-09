Theo đài RBC, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/5 đã đưa ra bình luận về việc Tổng thống Donald Trump kêu gọi Nga và Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian.

"Chúng tôi hiểu Mỹ đang muốn đẩy nhanh tiến trình hòa đàm, nhưng quá trình để kết thúc xung đột Ukraine vẫn còn rất phức tạp. Vẫn còn một chặng đường dài để đi trước khi có thể đạt được một thỏa thuận", ông Peskov cho biết.

Trong ngày 9/5, Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine chỉ kéo dài đúng trong 3 ngày và chưa có kế hoạch gia hạn thêm.

Cũng theo ông Ushakov, việc tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình theo hình thức 3 bên "hiện không còn phù hợp". "Việc thúc đẩy đối thoại chấm dứt xung đột vào thời điểm này là lãng phí thời gian. Chúng ta không thể thương lượng cho tới khi Ukraine rút lui khỏi Donbass", quan chức Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump đã thông báo rằng thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong 3 ngày, với việc hai bên đình chỉ mọi hoạt động quân sự và tiến hành trao đổi tù binh.