Trả lời phỏng vấn cánh báo chí hôm nay (26/11), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra khuyến cáo về việc không nên phóng đại tầm quan trọng của nội dung các cuộc điện đàm bị rò rỉ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Witkoff. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin của Tổng thống Nga/TASS

“Tôi sẽ không phóng đại tầm quan trọng của các cuộc điện đàm bị rò rỉ. Nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở những quốc gia khác nhau, trong đó có Mỹ, những người sẽ cố gắng phá vỡ việc hướng đến một giải pháp hòa bình”, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói, khi trả lời câu hỏi ai sẽ được lợi từ vụ rò rỉ điện đàm vừa qua.

Trước đó, hãng Bloomberg đưa tin, trong cuộc điện đàm diễn ra giữa tháng trước được ghi âm, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã trò chuyện với ông Yuri Ushakov, trợ lý cấp cao của Điện Kremlin về việc Nga nên làm thế nào để có được sự ủng hộ của người đứng đầu nước Mỹ.

Cụ thể, quan chức Witkoff dường như đã gợi ý với ông Ushakov rằng, Ukraine sẽ phải từ bỏ vùng Donetsk và “có thể là một cuộc trao đổi đất đai ở đâu đó”.

Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ ông Witkoff trước những lời chỉ trích về nội dung cuộc điện đàm bị rò rỉ.

“Tôi nghe nói đó là một cuộc đàm phán bình thường, và tôi nghĩ rằng ông ấy cũng nói những điều tương tự với phía Ukraine bởi các bên đều phải có sự cho đi và nhận lại”, tờ Politico dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên có mặt trên chuyên cơ Không lực Một.