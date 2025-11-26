Tổng thống Nga Putin (trái) và ông Witkoff. Ảnh: Pool

Ông Witkoff, nhà phát triển bất động sản là cộng sự lâu năm của Tổng thống Mỹ Trump, đã đóng vai trò then chốt trong việc định hình đề xuất hòa bình hiện tại của Nhà Trắng nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Hãng Bloomberg đưa tin, trong cuộc điện đàm được ghi âm, diễn ra vào ngày 14/10, ông Witkoff đã trò chuyện với Yuri Ushakov, trợ lý cấp cao của Điện Kremlin về việc Nga nên làm thế nào để có được sự ủng hộ của người đứng đầu nước Mỹ.

Đề cập tới thỏa thuận hòa bình ở Gaza, ông Witkoff nói với ông Ushakov: "Chúng tôi đã soạn thảo kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump, trong đó có 20 điểm hướng tới hòa bình. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm điều tương tự với Nga".

Vào thời điểm đó, ông Trump được ca ngợi rộng khắp vì những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza. Khi điện đàm, ông Witkoff đã khuyên các nhà đàm phán Nga nên ca ngợi và chúc mừng Tổng thống Mỹ về thỏa thuận Gaza.

Theo đoạn trích cuộc điện đàm được Bloomberg công bố, ông Witkoff phát biểu: "Tôi sẽ chúc mừng Tổng thống Trump. Đó là điều tôi sẽ làm và lời khuyên của tôi... Tôi sẽ gọi điện và nhắc lại rằng các bạn chúc mừng tổng thống Mỹ về thành tựu đó, rằng các bạn ủng hộ và tôn trọng việc Tổng thống Trump là một người yêu chuộng hòa bình và Nga thực sự vui mừng khi chứng kiến thỏa thuận như vậy". Ông Witkoff cũng đề cập tới thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Ông Witkoff nói thêm: "Tôi nghĩ rằng các lãnh đạo của chúng ta sẽ thảo luận thêm về kế hoạch hòa bình và Tổng thống Putin sẽ ca ngợi Tổng thống Trump là một người thực sự yêu chuộng hòa bình". Phái viên Mỹ tiết lộ, ông đã nói với Tổng thống Trump là "Nga luôn mong muốn một thỏa thuận hòa bình".

Phái viên của Tổng thống Mỹ dường như đã gợi ý với ông Ushakov rằng, Ukraine sẽ phải từ bỏ Donetsk và "có thể là một cuộc trao đổi đất đai ở đâu đó". Ông Witkoff cũng khuyến nghị Tổng thống Nga Putin nên trao đổi với ông Trump trước chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.