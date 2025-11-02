0h30 ngày 3/11, sân Montjuic:

Barcelona tiếp Elche tại Montjuic với nhiệm vụ không để mất thêm điểm nào nữa, nếu không sẽ tiếp tục bị Real Madrid nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu sớm vòng 11 La Liga 2025/26, Kylian Mbappe “rửa” Chiếc giày vàng với cú đúp, giúp Real Madrid thắng Valencia 4-0 để băng băng dẫn đầu, hơn Barca tới 8 điểm.

Barca và Flick mất Pedri một thời gian. Ảnh: MD

Barca đang rất cần lấy lại phong độ sau thất bại ở Siêu kinh điển. Trên lý thuyết, trận đấu với Elche dường như là một cơ hội thuận lợi.

Dù vậy, sự vắng mặt của Pedri là yếu tố then chốt cho giai đoạn này của mùa giải. Đây cũng là cái giá mà Hansi Flick phải trả: tuyển thủ Tây Ban Nha đá chính mọi trận đấu cho đến nay.

Kể từ đầu mùa, giữa cơn bão chấn thương, Hansi Flick vắt kiệt sức Pedri. Hình ảnh anh kéo Vinicius trong trận El Clasico và nhận thẻ vàng thứ 2 phản chiếu một cầu thủ đã kiệt sức.

Pedri dự kiến vắng mặt trong một tháng rưỡi. Vì thế, trận Elche là thời điểm để chiến lược gia người Đức tìm kiếm giải pháp để làm mới tuyến giữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Frenkie de Jong sẽ phải bước lên và gánh vác nhiều trọng trách hơn nữa. Hỗ trợ anh có Marc Casado, Fermin Lopez hay thậm chí cả Dani Olmo.

Trên hàng công, Lamine Yamal tiếp tục là trung tâm, cùng với Marcus Rashford đang ngày càng thêm tự tin.

Robert Lewandowski đã trở lại, nhưng dự kiến chỉ bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị. Điều đó cũng có nghĩa Ferran Torres tiếp tục đóng vai trò trung phong.

Câu hỏi đặt ra: Hansi Flick giúp Lamine Yamal như thế nào để vượt qua những khó khăn về thể chất lẫn tinh thần.

“Khi nào tôi còn thắng, thì không ai nói được gì”, Lamine Yamal từng phản ứng mùa trước, khi bị chỉ trích về thái độ ngạo mạn. Anh không còn thắng nữa, mà vừa thất bại về mọi mặt trước Real Madrid.

Yamal được chú ý sau sự cố El Clasico và chia tay bạn gái. Ảnh: MD

Lamine Yamal để quá nhiều yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sân cỏ. Anh không tập trung toàn bộ vào việc điều trị chấn thương, nên thi đấu trong hoàn cảnh cơ mu gây nhiều trở ngại.

Giữa nhiều ồn ào, từ việc cầu thủ Real Madrid “bắt nạt” đến cáo buộc ngoại tình, Yamal vừa chia tay bạn gái Nicki Nicole.

Liệu chàng trai 18 tuổi đã buông bỏ hết những hào nhoáng và cám dỗ bên ngoài? Câu trả lời sẽ có trong trận Elche. Yamal cần Flick như một chuyên gia tâm lý hơn bao giờ hết.

Lực lượng:

Barca: Gavi, Ter Stegen, Christensen, Raphinha, Joan Garcia chấn thương. Pedri chấn thương và bị treo giò.

Elche: Nhân sự đầy đủ.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Pau Cubari, Balde; Casado, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres.

Elche (3-5-2): Inaki Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Silva, Rafa Mir.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Barca thắng 3-1.