Ngày đầu tiên “đi học” của Luciano Spalletti tại Juventus diễn ra ở “lớp học” Cremonese. Sân Giovanni Zini – nơi chủ nhà bất bại 5 trận Serie A gần nhất – là một pháo đài để thử thách màn khởi đầu này.

Spalletti nhanh chóng nắm quyền điều hành đội hình Juventus, vốn không có ngôi sao trẻ Yildiz và Kelly vì chấn thương.

Juventus thay đổi đáng kể về lối chơi và tinh thần. Ảnh: Lega Serie A

Koopmeiners trở lại đội hình xuất phát đá vị trí tiền vệ tấn công, còn Filip Kostic đảm nhận vai trò hậu vệ trái trong hệ thống 4-3-1-2. Dusan Vlahovic và Openda đá tiền đạo.

Dù thời gian tập với Spalletti rất ít, Juventus đã cho thấy lối chơi định hình rõ ràng hơn. Lựa chọn của ông cũng phát huy hiệu quả.

Ngay từ phút thứ 2, “Bà đầm già” dồn ép chủ nhà, để Kostic âm thầm băng lên xâm nhập vòng cấm sút chéo góc ghi bàn mở tỷ số.

Pha lập công của Kostic được ghi nhận ở thời điểm 1 phút 25 giây. Đây là bàn thắng nhanh thứ hai được Juventus trên sân khách tại Serie A từ khi Opta thống kê dữ liệu (2004/05), sau bàn thắng của Nicola Legrottaglie vào lưới Atalanta ngày 20/4/2008 – giây 46.

Hàng công của Juventus thi đấu năng động. Openda di chuyển rộng, chuyền bóng tốt, Vlahovic tung cú sút căng ở phút 20 buộc thủ môn Audero phải trổ tài cứu thua xuất sắc.

Audero, thủ môn tuyển Indonesia, tiếp tục xuất sắc khi đổ người cản cú sút chìm rất hiểm của Locatelli ở rìa ngoài vòng cấm.

Hiệp hai diễn ra với việc Kostic tiếp tục duy trì phong độ tốt, phối hợp cùng Vlahovic chuyền vào cho Cambiaso, nhưng cú dứt điểm lại thiếu chính xác.

Spalletti ra mắt thuận lợi. Ảnh: JFC

Hàng thủ Juventus cũng trải qua những phút căng thẳng, khi Vardy cùng Vandeputte phối hợp tạo áp lực lớn cho khung thành Di Gregorio.

Bàn thắng thứ 2 đến với Juventus ở phút 68, không lâu sau khi Vlahovic bỏ lỡ đường chuyền của Openda vì lao vào chậm nhịp.

Đội khách dàn xếp tấn công từ cánh phải, Vlahovic gây áp lực, hậu vệ Cremonese phá bóng tạo cơ hội để Cambiaso băng lên dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Cremonese, đội từng quật ngã AC Milan của Luka Modric, chứng tỏ họ không dễ bị đánh bại trên sân nhà.

Phút 83, Dennis Johnsen – người vừa vào thay người hơn 1 phút – tung đường chuyền dài phản công từ sân nhà, Vardy băng lên vượt qua Gatti trẻ trung hơn rồi tung cú đá về góc xa hạ gục Di Gregorio.

Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại. Juventus làm chủ tình huống, Spalletti mỉm cười với khởi đầu thuận lợi.

Ghi bàn:

Cremonese: Vardy 83’.

Juventus: Kostic 2’, Cambiaso 68’.