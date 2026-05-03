Bối cảnh phát triển

Vào đầu thập niên 1960, nhà khoa học hàng không Mikhail Mil từng đề xuất với chính quyền Liên Xô về dự án trực thăng “có thể thực hiện cả nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực lẫn vận chuyển binh sĩ”. Dù bị các tướng lĩnh cấp cao của Liên Xô khi đó phản đối nhưng ông Mikhail không bỏ cuộc.

Đến giữa thập niên 1960, với việc Mỹ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển trực thăng tấn công, giới lãnh đạo quân sự Liên Xô khi đó đã chấp nhận dự án của ông Mikhail. Vào tháng 5/1969, mẫu thử nghiệm của trực thăng tấn công có một số chuyến bay thử đầu tiên.

Đến năm 1970, mẫu trực thăng tấn công đã hoàn tất các bài thử nghiệm. Vào năm 1972, chiếc trực thăng với tên gọi Mi-24 được đưa vào trang bị cho quân đội Liên Xô.

Thông số kỹ thuật

Mi-24 có chiều dài 19,79m; đường kính rotor là 17,3m; chiều cao 6,5m. Trọng lượng rỗng đạt gần 8,4 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 12,5 tấn. Kíp phi công gồm 2 người. Khoang sau của Mi-24 đủ rộng để có thể chở theo 8 lính được trang bị đầy đủ vũ khí hoặc một lượng hàng hóa lên tới 2,4 tấn.

Mi-24 được lắp 2 động cơ Klimov TV3-117, với công suất 2.200 mã lực/chiếc. Nhờ vậy, Mi-24 có thể bay với vận tốc tối đa 310 km/h và tầm hoạt động đạt 450km.

Những phiên bản đầu tiên của Mi-24 được lắp một súng máy 4 nòng Yak-B sử dụng đạn 12,7mm ở phần mũi máy bay. Về sau, súng máy Yak-B được thay thế bằng pháo hai nòng GSh-23 sử dụng đạn 23mm có sức công phá lớn hơn. Mi-24 cũng được lắp 6 giá treo vũ khí ở hai bên cánh dành cho tên lửa chống tăng không đối đất 9M114 Shturm; ụ phóng rocket S-5 cỡ 57mm hoặc 2 thùng súng máy GUV-8700 tùy theo nhiệm vụ được giao.

Lịch sử tham chiến

Vào cuối thập niên 1970, một lượng lớn trực thăng Mi-24 được Không quân Liên Xô điều động tham gia chiến sự ở Afghanistan. Tại đây, các lực lượng đối lập đã đặt cho Mi-24 biệt danh “Cỗ xe của quỷ”.

Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, Mi-24 là khí tài được cả hai bên ưa chuộng. Theo thống kê của chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, các lực lượng Ukraine đã mất 13 chiếc Mi-24 và phía Nga mất gần 20 trực thăng cùng loại trong xung đột.

Ngay cả Mỹ, quốc gia vốn sử dụng các thiết bị quân sự theo tiêu chuẩn của NATO cũng phải khen ngợi về tính năng chiến đấu của Mi-24 khi sử dụng khí tài này trong các bài huấn luyện.

Cụ thể, trong một báo cáo công bố cuối tháng 4/2018, quân đội Mỹ nhận xét mẫu trực thăng Mi-24 “về kích thước, cấu hình bay, hỏa lực cùng khả năng cơ động phòng thủ đã tạo ra một mối đe dọa độc đáo, từ đó hình thành lực lượng đối đầu mang tính thực tế và khác biệt”.