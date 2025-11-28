Highlights U17 Malaysia 2-1 U17 Singapore

U17 Malaysia khởi đầu đầy thuận lợi trong trận gặp U17 Singapore khi chỉ mất chưa đầy 5 phút để mở tỷ số. Đội trưởng Arrayan Hakeem có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi chuyền ngang chuẩn xác để Iman Danish băng vào đệm bóng mở tỷ số.

Tưởng chừng bàn thắng sớm sẽ giúp “Hổ Mã Lai” dễ dàng áp đặt thế trận, nhưng U17 Singapore cho thấy sự lì lợm đáng khen. Đội bóng trẻ đến từ quốc đảo Sư tử tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

U17 Malaysia thắng vất vả U17 Singapore - Ảnh: Asean Football

Phải đến cuối hiệp đầu tiên, đội bóng áo vàng mới tìm được bàn thắng thứ hai, khi Iman Danish tăng tốc xé toang hàng thủ rồi kiến tạo để Hakeem ghi bàn, hoàn tất màn “đáp lễ” đẹp mắt.

Sang hiệp hai, U17 Malaysia bất ngờ chùng xuống. Không những không ghi thêm bàn thắng để cải thiện hiệu số – điều họ rất cần trong cuộc đua với U17 Việt Nam - mà còn để thủng lưới ở phút 75. Từ quả đá phạt góc của Aaryan Hermi, bóng xoáy thẳng vào khung thành khiến thủ môn Adrian Muslim trở tay không kịp.

Chung cuộc, U17 Malaysia giành chiến thắng sít sao và tạm thời dẫn đầu bảng C với 12 điểm sau 4 trận. Tuy nhiên, ngôi đầu của họ nhiều khả năng sẽ sớm đổi chủ khi U17 Việt Nam thi đấu sau đó và chỉ đối đầu U17 Macau, đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng. Cuộc đua giành vé duy nhất vào VCK U17 châu Á 2026 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Xếp hạng bảng C hiện tại

Ghi bàn

U17 Malaysia: Iman Danish (5'), Arrayan Hakeem (44')

U17 Singapore: Aaryan Hermi (75')

Đội hình xuất phát

U17 Malaysia: Adrian Muslim, Nourrol Ezzery, Carrick Sipri, Arrayan Hakeem, Alif Ashraf, Tan Zheng Hang, Nabil Ikhwan, Taufiq Hakim, Aqhyl Faiesal, Adam Haikal, Iman Danish.

U17 Singapore: Ilhan Rezal, Eszuan Shah, Syaifuallah, Aaryan Hermi, Zharfan Zainal, Erdy Thaqib, Muhammad Zaki, Adam Faizal, Elijah Srinivasa, Danish Hazin, Vedand Raj.