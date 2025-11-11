Chị Nguyễn Thị Oanh (xã Ba Vì, Hà Nội) hỏi: Tôi chuẩn bị thành lập công ty TNHH một thành viên. Nghe nói từ tháng 7/2025, nhiều quy định trong Luật Doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung để siết chặt tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Vậy tôi cần chuẩn bị gì, có nghĩa vụ nào mới mà doanh nghiệp phải tuân thủ không?

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Viết Hoàng Sơn (Công ty Luật TAT Law Firm) cho biết:

Một điểm mới trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 mà những người chuẩn bị khởi nghiệp như chị Oanh cần để ý.

Theo khoản 5a bổ sung vào khoản 5 Điều 8 của Luật, các doanh nghiệp bắt buộc phải: Thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (họ tên, quốc tịch, số giấy tờ tùy thân CCCD/hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, tỷ lệ sở hữu hoặc quyền kiểm soát thực tế); Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp khi được yêu cầu.

Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu thực tế vốn điều lệ hoặc chi phối doanh nghiệp, ngoại trừ các trường hợp đại diện vốn nhà nước.

Quy định mới này nhằm minh bạch hóa sở hữu, góp phần ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế, và hành vi kinh doanh trá hình. Với công ty một thành viên như của chị Oanh, việc xác định người hưởng lợi có thể đơn giản hơn, nhưng vẫn phải có hồ sơ lưu trữ đầy đủ, sẵn sàng kiểm tra bất cứ lúc nào.

Cùng với đó, doanh nghiệp vẫn phải công khai các thông tin cơ bản và cập nhật thường xuyên lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; Ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật; Các thay đổi trong quá trình hoạt động như chuyển trụ sở, tăng vốn, thay đổi người đại diện...

Nếu không báo cáo trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền hoặc xử lý hành chính theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Ngoài hai nghĩa vụ nêu trên, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp và các luật liên quan: Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật...

Doanh nghiệp cần làm gì ngay lúc này?

Doanh nghiệp cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thông tin để đảm bảo đúng và đủ theo quy định mới; đồng thời, xác định và lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, kể cả khi đó là chính chủ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải thiết lập quy trình cập nhật thông tin và báo cáo với cơ quan quản lý kịp thời; tham vấn chuyên gia pháp lý hoặc luật sư để tránh rủi ro xử phạt không đáng có.