Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Kết quả bóng đá hôm nay
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Âu
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|01h50 – 12/10
|Serbia 0–1 Albania
|20h00 – 12/10
|San Marino 0–4 Đảo Síp
|23h00 – 12/10
|Scotland 2–1 Belarus
|23h00 – 12/10
|Quần đảo Faroe 2–1 Cộng hòa Czech
|23h00 – 12/10
|Hà Lan 4–0 Phần Lan
|01h45 – 13/10
|Romania 1–0 Áo
|01h45 – 13/10
|Croatia 3–0 Gibraltar
|01h45 – 13/10
|Đan Mạch 3–1 Hy Lạp
|01h45 – 13/10
|Lithuania 0–2 Ba Lan
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Phi
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|20h00 – 12/10
|Zambia 0–1 Niger
|23h00 – 12/10
|Chad 2–3 Central African Republic
|02h00 – 13/10
|Mali 4–1 Madagascar
|02h00 – 13/10
|Djibouti 1–2 Sierra Leone
|02h00 – 13/10
|Ai Cập 1–0 Guinea-Bissau
|02h00 – 13/10
|Burkina Faso 3–1 Ethiopia
|02h00 – 13/10
|Ghana 1–0 Comoros
VCK U20 World Cup 2025
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03h00 – 13/10
|Mỹ 1–3 Maroc
|06h00 – 13/10
|Na Uy – Pháp
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.