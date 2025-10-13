Kết quả bóng đá hôm nay

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Âu

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
01h50 – 12/10 Serbia 0–1 Albania
20h00 – 12/10 San Marino 0–4 Đảo Síp
23h00 – 12/10 Scotland 2–1 Belarus
23h00 – 12/10 Quần đảo Faroe 2–1 Cộng hòa Czech
23h00 – 12/10 Hà Lan 4–0 Phần Lan
01h45 – 13/10 Romania 1–0 Áo
01h45 – 13/10 Croatia 3–0 Gibraltar
01h45 – 13/10 Đan Mạch 3–1 Hy Lạp
01h45 – 13/10 Lithuania 0–2 Ba Lan

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Phi

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
20h00 – 12/10 Zambia 0–1 Niger
23h00 – 12/10 Chad 2–3 Central African Republic
02h00 – 13/10 Mali 4–1 Madagascar
02h00 – 13/10 Djibouti 1–2 Sierra Leone
02h00 – 13/10 Ai Cập 1–0 Guinea-Bissau
02h00 – 13/10 Burkina Faso 3–1 Ethiopia
02h00 – 13/10 Ghana 1–0 Comoros

VCK U20 World Cup 2025

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
03h00 – 13/10 Mỹ 1–3 Maroc
06h00 – 13/10 Na Uy – Pháp