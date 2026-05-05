Theo phản ánh của công dân, năm 2019, gia đình công dân là hộ nghèo, được xã làm nhà đại đoàn kết cho. Nay gia đình muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Khi công dân đến UBND xã mới (sau sáp nhập) hỏi thủ tục thì gia đình được thông báo không tìm thấy văn bản giao đất. Bản thân gia đình cũng không có quyết định giao đất.

Công dân thắc mắc, trường hợp trên phải làm thế nào để có được giấy chứng nhận?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoản 7 Điều 137 Luật Đất đai 2024 quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ là bản sao về việc nhà nước giao đất theo đúng quy định trước Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành (giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 137 Luật Đất đai 2024) mà bản gốc giấy tờ đã bị thất lạc, cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ này.

Cơ quan này cũng cho biết, công dân có quyền khiếu nại về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai 2024. Trên cơ sở kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Như vậy, theo khoản 7 Điều 137 Luật Đất đai 2024, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vẫn có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu còn bản sao giấy tờ giao đất hợp pháp, dù bản gốc đã thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu hồ sơ.