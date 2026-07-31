Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 tại bảng A ASEAN Cup 2026 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Màn so tài này được phát sóng trực tiếp trên các kênh các nền tảng của FPT Play, VTV6, VTV7, VTVgo và TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có sự tự tin lớn trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Đội bóng áo đỏ được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu cùng lợi thế sân nhà. Khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công đa dạng và sự ổn định trong lối chơi là những điểm mạnh giúp Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Singapore không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng đảo quốc sư tử đang có phong độ tốt sau hai chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste, đồng thời sở hữu lối chơi kỷ luật, giàu thể lực.

Một chiến thắng trước Singapore sẽ giúp tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A, trước khi bước vào thử thách lớn hơn là chuyến làm khách trên sân Indonesia ngày 3/8. Đây được xem là trận đấu khó khăn khi đội bóng xứ vạn đảo luôn thi đấu đầy quyết tâm trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Hai màn đối đầu liên tiếp với Singapore và Indonesia sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Singapore: Mahbud, Fandi Irfan, Harun, Tan Han Wei, Ui Yong Song, Stewart, Nakamura, Shahiran, Abdullah, Kweh Glen, Fandi Ilhan.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn