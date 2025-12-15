Thói quen

Có thể thấy, từ giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á tới SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik dần ít tạo ra sự thay đổi lớn trong đội hình xuất phát của đội nhà.

Việc vị thuyền trưởng người Hàn Quốc không xáo trộn quá nhiều vị trí ở đội hình ra quân mỗi trận đấu giống như thời điểm đầu tiên vừa đến và dẫn dắt tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup là tương đối dễ hiểu.

HLV Kim Sang Sik sẽ không thay đổi đội hình xuất phát so với trận gặp Malaysia

Nguyên nhân nằm ở việc vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã dần tìm cho mình được bộ khung ưng ý, đồng thời đảm bảo được sự gắn kết cũng như nhịp độ thi đấu chung.

Một đội hình quen thuộc giúp các cầu thủ U22 Việt Nam dễ tìm được nhau trên sân và trong việc xây dựng được sự ổn định ngay từ đầu mang đến sự an tâm, thay vì mạo hiểm với nhân tố mới.

Cái lý của sự ổn định

Và cái lý của ông Kim Sang Sik trong trận đấu quan trọng này rất rõ ràng: "Nếu cỗ máy vận hành vẫn ổn, không nhất thiết phải thay đổi". Thay đổi ở thời điểm này có thể phá vỡ sự ăn ý vừa được gầy dựng của U22 Việt Nam, hoặc vô tình tạo ra một mắt xích yếu mà đối thủ U22 Philippines có thể khai thác.

Tuy nhiên, sự thận trọng trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam không có nghĩa là cứng nhắc trong chiến thuật. U22 Philippines đã chứng minh họ là "ngựa ô" đầy nguy hiểm với lối chơi kỷ luật và khả năng phản công sắc sảo.

Vì đơn giản thuyền trưởng người Hàn Quốc đã tìm ra đội hình ưng ý

Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho đội hình quen thuộc trong tay HLV Kim Sang Sik là phải chủ động tấn công ngay từ đầu, dồn đối thủ vào thế phòng ngự và không cho họ có cơ hội triển khai thế mạnh. Việc giữ nguyên nhân sự chính là để phát huy tối đa sức mạnh tập thể đã được rèn giũa, từ đó triển khai một chiến thuật tấn công bài bản và mạnh mẽ được ông thầy người Hàn Quốc đưa ra.

HLV Kim Sang Sik thận trọng trong việc lựa chọn người, nhưng chắc chắn sẽ không thận trọng trong tư duy chiến đấu. Đội hình ổn định là nền tảng để U22 Việt Nam thực hiện sứ mệnh quan trọng nhất: giành chiến thắng và tiến vào trận chung kết SEA Games 33.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thái Sơn, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Khang