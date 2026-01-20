Tấn công

Với những gì trình diễn từ vòng bảng tới tứ kết, có lẽ U23 Trung Quốc tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công khi đối đầu với U23 Việt Nam.

Chưa kể, vòng bán kết cực kỳ quan trọng và U23 Việt Nam đang cho thấy sự nguy hiểm nên đội bóng xứ sở tỷ dân thật khó chọn phương án dâng cao tấn công, giống như cách U23 Trung Quốc từng làm ở cuộc gặp gỡ ít tháng trước tại Panda Cup.

U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang Sik đang có những tính toán khác nhằm giúp đội nhà chiến thắng. Cụ thể, bên cạnh sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, thuyền trưởng người Hàn Quốc tính toán cho U23 Việt Nam chủ động tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

HLV Kim Sang Sik hiểu rằng đây là cách duy nhất để có thể phá vỡ những toan tính từ phía U23 Trung Quốc, cũng như không đẩy trận đấu phải vào hiệp phụ hay sút luân lưu, nơi độ rủi ro rất khó lường.

Những phép thử cho hàng công

U23 Việt Nam chọn đá tấn công trước U23 Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa HLV Kim Sang Sik tất tay với những lựa chọn tốt nhất trên hàng tiền đạo.

Trái lại, thuyền trưởng người Hàn Quốc khả năng vẫn cất Đình Bắc, Thanh Nhàn trên băng ghế dự bị và chỉ vào sân thời điểm phù hợp giống như các trận đấu gần nhất. Lựa chọn này không phải vì 2 chân sút này gặp vấn đề về thể trạng như thông báo. Đơn giản nó nằm ở tính toán về mặt chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik có những tính toán mới cho hàng công đội nhà

Chính vì thế Ngọc Mỹ (hoặc Quốc Việt), Lê Phát, Văn Khang khả năng lớn được sử dụng và yêu cầu đá cao nhất trên hàng công ngay từ đầu. Lựa chọn này là bởi cả 3 đều thuộc mẫu những cầu thủ chịu khó di chuyển, không ngại tranh chấp nên khi cần chuyển sang phòng ngự (với sơ đồ 5-4-1) vẫn sẽ đủ người.

Ngoài ra, vị trí của Minh Phúc khả năng cao được thay bằng Anh Quân, trong khi đó Phi Hoàng trở lại đội hình xuất phát sau khi phải dự bị ở vòng tứ kết.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Anh Quân, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Ngọc Mỹ, Lê Phát, Văn Khang

