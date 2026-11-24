Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo và tuyên truyền bằng tiếng Khmer, Vĩnh Long đang đổi mới cách phổ biến pháp luật, giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và chủ động tham gia phát triển địa phương.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò người có uy tín

Ngày 16/11/2026, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 300 tuyên truyền viên tại 24 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng tuyên truyền miệng, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng, lễ hội truyền thống và hòa giải ở cơ sở.

Các tuyên truyền viên được hướng dẫn cách xây dựng nội dung, lựa chọn phương pháp truyền đạt, tổ chức đối thoại và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Theo ông Trương Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở có lợi thế gần dân, am hiểu địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Vì vậy, nội dung tuyên truyền cần thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với ngôn ngữ, phong tục, tập quán của từng địa phương.

Từ góc độ thực tiễn, ông Thạch Nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, cho biết địa phương có gần 70% dân số là đồng bào Khmer nên cán bộ làm công tác vận động phải hiểu văn hóa, phong tục và cách người dân tiếp nhận thông tin.

“Chúng tôi phát huy vai trò người có uy tín trong phum, sóc, tuyên truyền bằng tiếng Khmer”, ông Nghiệp chia sẻ. Theo ông, việc giải thích rõ lợi ích và cách thực hiện giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ; khi thấy được hiệu quả thiết thực, bà con sẽ đồng tình và tích cực tham gia.

Cách làm này cho thấy tuyên truyền pháp luật không chỉ là truyền đạt quy định mà còn cần lựa chọn phương thức phù hợp với từng cộng đồng. Với những địa bàn có đông đồng bào Khmer, việc sử dụng tiếng dân tộc, kết hợp vai trò của người có uy tín và các tổ chức tại cơ sở giúp thông tin đến gần người dân hơn.

Cán bộ Công an tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người có uy tín trong cộng đồng. Ảnh: Phạm Hơn

Bên cạnh cán bộ Mặt trận, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và sư sãi cũng là lực lượng có ảnh hưởng trong cộng đồng. Tại xã Nhị Trường, nơi có 11 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các nhà chùa thường xuyên phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động phật tử chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự.

Thượng tọa Thạch Đa Ra, Trụ trì chùa ThLôk, cho biết nhà chùa phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật và tham gia các phong trào tại địa phương. Theo Thượng tọa, “khi người dân có ý thức sống tốt thì hành vi vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong cộng đồng cũng giảm đi”, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Cùng tham gia công tác này, ông Thạch Hoài, Trưởng Ban Quản trị chùa ThLôk, người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, nhà chùa và người dân. Ông phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và nhà chùa tuyên truyền pháp luật bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

Nội dung tập trung vào ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh. Cách tuyên truyền song ngữ giúp bà con dễ hiểu, dễ tiếp thu và hưởng ứng các quy định tại địa phương.

Không chỉ tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt tại chùa, lực lượng Công an xã Nhị Trường còn phối hợp với các vị trụ trì, Ban Quản trị chùa phổ biến những quy định liên quan đến trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình và các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, qua điện thoại.

Thượng tọa Thạch Sô Phal, Trụ trì chùa Om-Păng-Sane, nhận xét nội dung tuyên truyền gần gũi với đời sống hằng ngày, giúp phật tử dễ tiếp thu và biết cách phòng tránh các hình thức lừa đảo.

Những hoạt động trên cho thấy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo không chỉ giới hạn trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa mà còn góp phần chuyển tải chính sách, pháp luật đến cộng đồng. Khi được cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, họ có thể tiếp tục giải thích, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn đoàn kết tại địa phương.

Đưa chính sách vào đời sống, gắn tuyên truyền với quyền lợi người dân

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân hiểu và vận dụng được những quy định vào đời sống. Vì vậy, nội dung tuyên truyền cần gắn với các chính sách đang triển khai tại địa phương, nhất là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến sinh kế và an sinh của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 4/6/2026, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 3603/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhấn mạnh việc lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; phát huy vai trò của tuyên truyền viên pháp luật, bí thư chi bộ, trưởng ấp, khóm, người có uy tín và chức sắc, chức việc tôn giáo. Việc xây dựng các tình huống thực tế, câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm, phóng sự và bản tin gắn với đời sống đồng bào cũng được khuyến khích.

Cùng với đó, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội là hướng tiếp cận cần được quan tâm để mở rộng khả năng tiếp nhận thông tin của người dân.

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/4/2026 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 xác định người dân là trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng chính sách. Phát triển kinh tế phải gắn với giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; đồng thời quan tâm đến giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.

Từ định hướng này, việc phổ biến pháp luật cần được triển khai đồng bộ với tuyên truyền chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, trợ giúp pháp lý và xây dựng nông thôn mới. Người dân cần được hướng dẫn cụ thể về quyền sử dụng đất, thủ tục vay vốn, hợp đồng lao động, đăng ký hộ tịch, quy định về hôn nhân và gia đình cũng như điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Để công tác này đi vào chiều sâu, bên cạnh nâng cao kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cần chú trọng kỹ năng đối thoại, lắng nghe và giải thích những vấn đề người dân còn vướng mắc. Mỗi buổi tuyên truyền nên tạo điều kiện để người dân đặt câu hỏi, nêu tình huống thực tế và được hướng dẫn cách xử lý phù hợp.

Cán bộ cơ sở cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến đất đai, tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, chính sách an sinh để phối hợp giải quyết hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền. Với những vụ việc vượt quá khả năng hòa giải, cần thông tin rõ địa chỉ tiếp nhận, cơ quan giải quyết và quyền được trợ giúp pháp lý của người dân theo quy định.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ là thay đổi hình thức truyền đạt mà còn là lấy nhu cầu, quyền lợi hợp pháp của người dân làm điểm xuất phát. Khi chính quyền gần dân, tuyên truyền viên sát địa bàn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo phát huy vai trò kết nối, các chính sách sẽ có thêm điều kiện đi vào cuộc sống.

Đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn tạo nền tảng để người dân chủ động bảo vệ quyền lợi, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, phát triển bền vững.