Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene. Ảnh: Politico.

Theo hãng tin CNN và ABC News, diễn biến gây chấn động trên xảy ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút lại sự ủng hộ của ông dành cho bà Greene và gọi nữ nghị sĩ này là kẻ phản bội. Bà Greene đã chỉ trích ông Trump và chính quyền về cách xử lý cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein cùng nhiều vấn đề khác.

Trong một tuyên bố từ chức dài bốn trang được đăng trên mạng xã hội X ngày 21/11, bà Greene đã nhiều lần đề cập đến mối bất hòa gần đây với người đứng đầu đất nước. Nữ nghị sĩ này cho biết, bà muốn tránh một cuộc bầu cử sơ bộ khó khăn đồng thời dự đoán đảng Cộng hòa sẽ mất thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Nghị sĩ Greene phục vụ tại Hạ viện từ năm 2021, sẽ chính thức rời khỏi Hạ viện vào ngày 5/1/2026. Hiện chưa rõ những bước đi tiếp theo của bà là gì. Theo một số nguồn tin, bà Greene chưa có kế hoạch tranh cử vào bất kỳ chức vụ nào.

Trả lời phỏng vấn ngắn qua điện thoại với phóng viên chính trị cấp cao Rachel Scott của ABC News ngày 21/11, ông Trump nói rằng việc nghị sĩ Greene từ chức là "tin tuyệt vời cho đất nước" và ông không có kế hoạch nói chuyện với bà. Tuy nhiên, ông chúc bà Greene mọi điều tốt đẹp.

Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 219 ghế ở Hạ viện, bao gồm cả ghế của bà Greene. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson dự kiến ​​sẽ giành được ghế thứ 220 vào ngày 2/12 sau cuộc bầu cử đặc biệt tại Tennessee. Sau khi bà Greene từ chức, thế đa số vốn mong manh của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ trở lại với tỷ lệ hiện tại là 219-213.