Trong cuộc họp báo diễn ra ở Nhà Trắng hôm 17/11, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ bán F-35, tiêm kích thế hệ thứ 5 cho Ảrập Xêút. “Vâng, tôi có kế hoạch làm vậy. Ảrập Xêút muốn mua các máy bay F-35. Riyadh đã là một đồng minh lớn”, tờ The Hill dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, triển vọng về thương vụ bán chiến đấu cơ giữa Washington và Riyadh đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc Mỹ duy trì Khả năng quân sự vượt trội về chất lượng (QME) cho Israel, vốn được luật pháp của Mỹ công nhận.

Tiêm kích F-35. Ảnh: Lockheed Martin

Một số quan chức Israel đã lên tiếng phản đối việc Mỹ bán F-35 cho Ảrập Xêút. Theo quan điểm của những quan chức này, F-35 là tiêm kích tiên tiến nhất trên thế giới khi sở hữu công nghệ khiến hệ thống phòng không của đối phương khó phát hiện và thương vụ trên sẽ làm “xói mòn” ưu thế quân sự của Israel trong khu vực Trung Đông.

Chính trị gia Israel Yair Golan cảnh báo, việc Washington bán F-35 cho Riyadh có nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang tại Trung Đông và làm suy yếu những lợi thế quân sự chính quyền Tel Aviv đã nắm giữ trong nhiều thập kỷ.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir khẳng định, nước này cần phải duy trì ưu thế trên không trong khu vực. “Chúng tôi dang rộng vòng tay với bất kỳ ai thực sự cũng làm vậy và không gây tổn hại cho Nhà nước Israel, nhưng chúng tôi phải giữ vững ưu thế của mình”, ông Ben-Gvir nhận định.

Al Jazeera bình luận, việc ông Trump ủng hộ thương vụ bán tiêm kích F-35 cho Ảrập Xêút ngay trước thềm chuyến công du Mỹ của Thái tử Mohammed bin Salman là nỗ lực của Washington nhằm tăng cường quan hệ với Riyadh và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ ở Trung Đông.