Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA vừa thông tin về kết quả của đoàn doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham dự giải thưởng Liên minh CNTT và Truyền thông châu Á – Thái Bình Dương (APICTA Awards 2025) vừa diễn ra tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc.

Giải thưởng APICTA được ví như “Giải Oscar” của ngành CNTT-TT khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là giải thưởng quốc tế thường niên dành cho 14 nền kinh tế thành viên nhằm ghi nhận và tôn vinh những đơn vị có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phần mềm xuất sắc. Năm 2025, giải thưởng APICTA quy tụ 205 đội thi với 256 đề cử từ 12 nền kinh tế, tranh tài từ ngày 5/12 đến ngày 8/12.

Giải thưởng APICTA được nhận định là một nền tảng thiết yếu để thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư trong khu vực.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự APICTA 2025 với 8 đội, 11 đề cử, gồm các giải pháp công nghệ tiên tiến tập trung vào các lĩnh vực nóng như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, chuyển đổi số công nghiệp. Tại sự kiện trao giải APICTA 2025 được tổ chức ngày 9/12, Việt Nam đã giành được 3 giải thưởng.

Các giải thưởng APICTA 2025 mà doanh nghiệp Việt Nam nhận được gồm 1 giải Nhì hạng mục “Công nghiệp – Sản xuất, chuỗi cung ứng và hậu cần” trao cho giải pháp “Hệ sinh thái hậu cần Smartlog” của Công ty SmartLog; 1 giải Ba hạng mục “Dịch vụ doanh nghiệp - Giải pháp an ninh” thuộc về Công ty Savyint với giải pháp “SAM Appliance”; sản phẩm MedCAT IDUS của Công ty MedCAT JSC được trao giải Khuyến khích hạng mục “Giải thưởng khởi nghiệp AI chung của APICTA/IEEE”.

“Hệ sinh thái hậu cần Smartlog” giúp các khách hàng tiết kiệm từ 10 - 20% chi phí logistics tổng thể và tăng năng suất lên từ 30 - 40%.

Trong đó, “Hệ sinh thái hậu cần Smartlog” là một hệ sinh thái logistics toàn diện kết hợp giữa nền tảng SaaS - phần mềm dịch vụ và LaaS - logistics dịch vụ để tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, từ kho bãi, vận tải đến lập kế hoạch mạng lưới. SmartLog đã giải quyết triệt để vấn đề chi phí logistics cao và thiếu tầm nhìn trong chuỗi cung ứng bằng cách ứng dụng AI/ML vào tối ưu hóa tuyến đường, dự báo nhu cầu và quản lý vận hành. Hệ sinh thái này giúp các khách hàng tiết kiệm từ 10-20% chi phí logistics tổng thể và tăng năng suất lên từ 30 - 40%.

Được vinh danh ở hạng mục “Dịch vụ doanh nghiệp - Giải pháp an ninh” của giải thưởng APICTA 2025, “SAM Appliance” là giải pháp xác thực tất cả trong một, tích hợp mô-đun phần cứng bảo mật và các mô-đun phần mềm như TrustSign Mobile App và Trusted Identity. Sản phẩm cung cấp khả năng mã hóa dữ liệu, ký số giao dịch E2E2E và xác thực đa lớp (MFA, Passwordless trên nền tảng PKI) với mức độ bảo mật cao. Điểm độc đáo là khả năng tuân thủ nghiêm ngặt hàng loạt tiêu chuẩn an ninh mạng và tài chính quốc tế như eIDAS, FIPS 140-2/3, PSD2/PSD3, và GDPR. Giải pháp “SAM Appliance” hỗ trợ các tổ chức tài chính, chính phủ xây dựng hệ thống ký số chuyên biệt, giảm thiểu rủi ro bảo mật tối đa và tăng cường niềm tin cho giao dịch điện tử.

Giải pháp “SAM Appliance” mang về cho Công ty Savyint giải Ba hạng mục “Dịch vụ doanh nghiệp - Giải pháp an ninh” của giải thưởng APICTA 2025.

Giải pháp “MedCAT IDUS” là nền tảng AI tài liệu chủ quyền được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực y tế và bảo hiểm. Sản phẩm sử dụng mô hình ngôn ngữ nhỏ - SLM và mô hình ngôn ngữ thị giác – VLM tự phát triển, tối ưu hóa cho ngôn ngữ y tế tiếng Việt-Anh, cho phép trích xuất và cấu trúc hóa dữ liệu từ các tài liệu phức tạp, không theo mẫu cố định như báo cáo lâm sàng, hóa đơn bệnh viện, với độ chính xác trên 97%. Đặc biệt, giải pháp đảm bảo chủ quyền dữ liệu, có thể triển khai tại chỗ, tuân thủ các quy định bảo mật nghiêm ngặt. MedCAT IDUS đã nâng cao năng suất xử lý hồ sơ lên 10 lần, giảm chi phí quản lý 30 - 50%, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số y tế một cách bền vững và hiệu quả.

Đại diện VINASA chia sẻ, giải thưởng APICTA không chỉ là nơi tôn vinh, mà còn là cầu nối thương mại và công nghệ quan trọng, mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam tiến ra thị trường quốc tế. Việc đạt thành tích cao tại APICTA 2025 là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực trọng yếu như AI, công nghiệp 4.0 và bảo mật.

Các giải thưởng này tạo ra một đòn bẩy thương hiệu mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận các thị trường khó tính, thu hút vốn đầu tư và hợp tác quốc tế. Hơn nữa, những thành tựu này là động lực thúc đẩy toàn ngành CNTT Việt Nam tiếp tục đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi và vươn lên khẳng định vị thế là một trung tâm công nghệ mới của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.