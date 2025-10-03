Theo hãng tin RT, trả lời câu hỏi hài hước của người dẫn chương trình Fyodor Lukyanov tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi hôm 2/10 về việc Tổng thống Nga có nên tặng người đồng cấp Mỹ một con hổ giấy thật sự làm quà hay không, ông Putin đáp: "kKông, chúng tôi có mối quan hệ riêng, chúng tôi biết nên tặng quà gì cho nhau. Tôi không biết bối cảnh tuyên bố đó được đưa ra, nhưng có thể nó được đưa ra một cách mỉa mai. Cứ thử đối đầu với con hổ giấy này xem”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi. Ảnh: Sputnik

Trước đó, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social vào tháng 9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump đã gọi Nga là “hổ giấy” và lập luận rằng Moscow đã không thể giành chiến thắng ở Ukraine trong 3 năm rưỡi. Ông còn cho rằng, Kiev "đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ" nếu Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

Song, trái với bình luận của Tổng thống Mỹ, quân đội Nga đã liên tục tiến quân trên tiền tuyến trong nhiều tháng. Vào cuối tháng 9, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho hay các lực lượng Moscow đã kiểm soát 4.700 km2 và 205 khu định cư trong năm nay.

Khủng hoảng Ukraine là “thảm kịch”

Cũng tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi, ông Putin cho biết, Nga coi cuộc khủng hoảng ở Ukraine là một "thảm kịch" có thể ngăn chặn được.

Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, nếu NATO không tiếp tục mở rộng hoạt động về phía đông đến biên giới Nga, xung đột ở Ukraine đã có thể tránh được. Ông khẳng định, trách nhiệm về tình trạng thù địch giữa Moscow và Kiev trước hết thuộc về Tây Âu.

"Thảm kịch Ukraine gây đau đớn cho cả người Ukraine và người Nga. Nó gây đau đớn cho tất cả chúng ta", ông Putin bình luận.

Ông Putin cũng cáo buộc Tây Âu tiếp tục "khuấy động sự hoảng loạn rằng xung đột với người Nga đang ở ngay trước cửa", đồng thời lên án tình trạng quân sự hóa tràn lan trên lục địa này. Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo, Nga cuối cùng sẽ buộc phải đáp trả những động thái hung hăng như vậy.