Sau 5 năm thuê mua nhà ở xã hội, chuẩn bị đóng nốt số tiền còn lại để sở hữu căn nhà thì thu nhập hiện tại đã vượt mức quy định. Người dân lo ngại có thể mất quyền mua chính căn nhà đã đóng trước 50% giá trị và sinh sống suốt 5 năm qua.

Theo phản ánh của công dân, năm 2021, người này được xét duyệt đủ điều kiện tham gia thuê mua một căn nhà ở xã hội.

Tại thời điểm đó, thu nhập của công dân dưới 15 triệu đồng/tháng, đáp ứng điều kiện theo quy định. Người này đã nộp 50% giá trị căn nhà theo thỏa thuận thuê mua và đều đặn thanh toán tiền thuê trong suốt 5 năm.

Đến nay, thời hạn thuê mua theo hợp đồng đã kết thúc. Công dân chuẩn bị làm thủ tục thanh toán số tiền còn lại để chính thức sở hữu căn nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, người này lo ngại việc thẩm định lại điều kiện thu nhập trong 12 tháng liền kề có thể khiến mình không đủ điều kiện.

Lý do, sau 5 năm làm việc, thu nhập hiện tại của công dân đã tăng lên khoảng 35 triệu đồng/tháng. Người này lo ngại mức thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng hiện nay có thể không còn đáp ứng điều kiện về thu nhập để mua nhà ở xã hội.

Công dân đặt câu hỏi: Đã thuê mua nhà ở xã hội đủ 5 năm, đóng trước 50% giá trị căn nhà và thanh toán tiền thuê đầy đủ, liệu có thể bị từ chối quyền sở hữu chỉ vì thu nhập hiện tại tăng lên?

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng dẫn quy định tại khoản 22 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023 về khái niệm thuê mua nhà ở.

Theo đó, thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá trị nhà ở theo thỏa thuận, nhưng không quá 50% giá trị hợp đồng thuê mua.

Phần tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hằng tháng trong một thời hạn nhất định do các bên thỏa thuận.

Đáng chú ý, sau khi hết thời hạn thuê mua và người thuê mua đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

Đối với nhà ở xã hội, khoản 2 Điều 89 Luật Nhà ở năm 2023 quy định thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua.

Từ các quy định này, Bộ Xây dựng khẳng định: Pháp luật về nhà ở không quy định việc chứng minh lại điều kiện thu nhập mà chỉ quy định rằng sau khi hết thời hạn thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi hết thời hạn thuê mua, nếu người thuê mua đã hoàn tất việc thanh toán số tiền còn lại theo hợp đồng thì có quyền sở hữu đối với căn nhà.