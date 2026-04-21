Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài đòi hỏi vũ khí drone ngày càng tinh vi và sản xuất quy mô lớn, Tập đoàn Kalashnikov, biểu tượng công nghiệp quốc phòng Nga, vừa chính thức khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt dòng máy bay không người lái (Drone/UAV) kamikaze FPV dựa trên dự án Archangel. Đây là bước ngoặt quan trọng, biến những sáng tạo “từ dân gian” thành vũ khí tiêu chuẩn quân sự, hứa hẹn mang đến sức mạnh tấn công nhanh, chính xác và khó bị vô hiệu hóa trên chiến trường.

Với tốc độ lên đến 280 km/h và tầm bắn hiệu quả 50 km, Archangel không chỉ là drone FPV thông thường mà còn là “tên lửa dẫn đường” linh hoạt, đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tình nguyện và năng lực sản xuất công nghiệp hiện đại.

Dự án drone Archangel ra đời từ năm 2022 nhờ sáng kiến của một nhóm kỹ sư nhiệt huyết và các đội tình nguyện viên. Ban đầu chỉ là mạng lưới phi chính thức trong khuôn khổ “công nghiệp quân sự nhân dân”, Archangel nhanh chóng phát triển thành hệ thống đào tạo và nghiên cứu quy mô với các trung tâm tại nhiều thành phố Nga.

Đến tháng 4/2025, người sáng lập Mikhail Filippov đã công khai trình diễn drone Archangel, chứng minh khả năng thực chiến qua hàng loạt thử nghiệm tại bán đảo Crưm vào tháng 6/2025.

Đặc biệt, biến thể interceptor (chống drone) đã được kiểm tra thành công giữa năm 2025, thậm chí tích hợp thử nghiệm với máy bay chiến đấu MiG-29SMT của Không quân Nga.

Đến ngày 27/8/2025, Kalashnikov và Archangel LLC ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở đường cho việc chuyển giao công nghệ từ mô hình thí điểm sang sản xuất công nghiệp.

Kalashnikov đang tiến hành công nghiệp hóa các dòng drone Archangel do lực lượng tình nguyện Nga chế tạo, thông qua việc phát triển một dòng UAV hoàn chỉnh, đưa các thiết kế thực chiến từ phong trào cơ sở vào quy trình sản xuất chính quy

Đỉnh điểm là ngày 1/12/2025, CEO Alan Lushnikov tuyên bố tại Berdyansk rằng Kalashnikov đang phát triển “toàn bộ dòng UAV” dựa trên nền tảng Archangel, chính thức khởi động sản xuất hàng loạt các biến thể strike (tấn công), interceptor (chặn phá) và reconnaissance (trinh sát).

Về mặt công nghệ, drone Archangel FPV kamikaze nổi bật với thiết kế hybrid (lai) kết hợp giữa drone FPV truyền thống và loitering munition cỡ lớn.

Tốc độ tối đa đạt khoảng 280 km/h, cao hơn nhiều so với các drone FPV thông thường, cho phép drone Archangel FPV thực hiện nhiều lần tấn công liên tục, cơ động linh hoạt và giảm thời gian tiếp xúc với hệ thống phòng không đối phương.

Tầm bắn hiệu quả lên đến 50 km ở tốc độ kinh tế (khoảng 120-140 km/h), trong khi ở tốc độ cao tầm bắn có thể giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì khả năng tấn công xa.

Trọng tải linh hoạt từ 0,7 kg đến 7 kg, đủ để mang đầu đạn chuyên biệt nhằm tiêu diệt xe tăng, công sự, tàu thuyền hoặc các mục tiêu giá trị cao.

Drone Archangel FPV có thể phóng từ mặt đất, máy bay hoặc nền tảng hải quân, với hệ thống điều khiển FPV thời gian thực cho phép người vận hành quan sát và dẫn hướng trực tiếp qua camera độ phân giải cao.

Một điểm công nghệ then chốt của drone Archangel FPV là tính mô-đun hóa cao. Toàn bộ dòng UAV sử dụng nền tảng chung gồm avionics (hệ thống điện tử hàng không), liên kết truyền thông và trạm điều khiển mặt đất, giúp giảm chi phí logistics, dễ dàng tùy chỉnh tải trọng (payload) và nhiệm vụ.

Nhờ vậy, drone Archangel FPV có thể thích ứng nhanh với các biện pháp đối phó điện tử (EW) và hệ thống phòng không hard-kill của đối phương.

Biến thể interceptor còn bổ sung lớp bảo vệ tầm gần chống drone FPV và UAV cố định cánh của kẻ thù, tạo nên hệ thống phòng thủ drone tầng lớp hoàn chỉnh.

Các kỹ sư Archangel liên tục cập nhật phần cứng và phần mềm dựa trên phản hồi thực chiến từ khu vực “chiến dịch quân sự đặc biệt”, biến drone Archangel FPV thành “tên lửa dẫn đường thông minh” có khả năng cơ động như tên lửa nhưng chi phí chỉ bằng một phần.

Việc Kalashnikov tiếp quản sản xuất hàng loạt drone Archangel FPV không chỉ nâng cao chất lượng chế tạo mà còn đảm bảo quy mô lớn, tiêu chuẩn hóa và tích hợp sâu vào lực lượng vũ trang Nga.

CEO Alan Lushnikov nhấn mạnh: “Chúng tôi lấy những gì đã có làm nền tảng và giờ đây đang phát triển nó thành toàn bộ dòng UAV”. Sự kết hợp này giúp Nga rút ngắn khoảng cách giữa sáng tạo dân sự và nhu cầu quân sự, tạo lợi thế về số lượng drone “có thể hy sinh” (attritable) trong các cuộc tấn công bầy đàn.

Archangel FPV kamikaze không chỉ là vũ khí đơn lẻ mà còn là minh chứng cho chiến lược “công nghiệp hóa sáng tạo dân gian”, hứa hẹn định hình lại cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Sự kiện này khẳng định vị thế dẫn đầu của Tập đoàn Kalashnikov trong lĩnh vực drone Nga, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới cho dòng UAV kamikaze Archangel FPV, một vũ khí tốc độ cao, thông minh và sẵn sàng thay đổi cục diện chiến trường.

Với sản xuất hàng loạt đang diễn ra, drone Archangel FPV kamikaze chắc chắn sẽ trở thành công cụ then chốt trong kho vũ khí Nga trong thời gian tới.