Vụ mất tích bí ẩn của drone MQ-4C Triton trị giá khoảng 220 triệu USD ngay trên Eo biển Hormuz đã khiến giới quân sự toàn cầu xôn xao. Là phiên bản hải quân chuyên biệt của RQ-4 Global Hawk, siêu drone do thám này được quảng bá như “mắt thần” bất khả chiến bại của Hải quân Mỹ, với khả năng giám sát đại dương khổng lồ trong thời gian dài. Tuy nhiên, khi đối mặt với hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, liệu công nghệ tiên tiến của MQ-4C Triton có thực sự vượt trội hay đang lộ rõ những điểm yếu chí mạng?

Máy bay không người lái drone MQ-4C Triton chuyên trinh sát chiến lược. Nguồn ảnh: Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ/en.defence-ua.com

Drone MQ-4C Triton là một nền tảng do thám chiến lược tầm cao, được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ giám sát hàng hải và ven biển.

Drone này bay ở độ cao đáng kể, với các nguồn ghi nhận mức hoạt động thực tế khoảng 10.000 mét và khả năng tối đa lên tới 17.000 mét. Tốc độ tối đa đạt 610 km/h, giúp drone MQ-4C Triton nhanh chóng tiếp cận và bao quát khu vực rộng lớn.

Điểm nổi bật nhất trong thông số kỹ thuật drone MQ-4C Triton chính là thời gian bay kéo dài hơn 30 giờ liên tục, cho phép duy trì nhiệm vụ liên tục mà không cần hạ cánh thường xuyên, một lợi thế lớn so với nhiều drone khác.

Về công nghệ cảm biến, MQ-4C Triton trang bị radar quét mảng điện tử chủ động AN/ZPY-3 (AESA) với khả năng bao quát 360 độ.

Mỗi chu kỳ quét, radar này có thể bao phủ khoảng 5.200 km² và một chiếc drone duy nhất có khả năng khảo sát tới 7 triệu km² mỗi ngày.

Nhờ đó, drone MQ-4C Triton cung cấp thông tin tình báo, giám sát và trinh sát thời gian thực trên diện tích đại dương và vùng ven biển khổng lồ, trở thành công cụ không thể thiếu cho Hải quân Mỹ trong việc theo dõi tàu bè và hoạt động đối phương.

Drone MQ-4C Triton bay qua Eo biển Hormuz. Ảnh: Flightradar24/en.defence-ua.com

Là phiên bản hải quân được tối ưu hóa từ RQ-4 Global Hawk, drone MQ-4C Triton kế thừa khung gầm vững chắc nhưng được nâng cấp hệ thống điện tử để phù hợp với môi trường biển.

Ưu điểm lớn nhất của công nghệ MQ-4C Triton nằm ở khả năng bền bỉ và phạm vi bao phủ vượt trội. Với thời gian bay hơn 30 giờ và radar AESA tiên tiến, drone MQ-4C Triton mang lại hiệu quả giám sát vượt xa các phương tiện truyền thống, giúp Mỹ thu thập dữ liệu liên tục mà không cần rủi ro phi công.

Chiếc drone còn được đánh giá cao về khả năng cung cấp hình ảnh và dữ liệu rõ nét, hỗ trợ quyết định chiến lược nhanh chóng trong các khu vực biển rộng.

Đây chính là lý do MQ-4C Triton được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực drone do thám tầm cao, đặc biệt khi so sánh với lịch sử hoạt động của dòng Global Hawk, dù dòng tiền nhiệm có nhiều mất mát hơn nhưng chủ yếu do lỗi kỹ thuật chứ không phải bị bắn hạ.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh, drone MQ-4C Triton cũng lộ rõ nhiều nhược điểm nghiêm trọng về công nghệ và chi phí.

Giá trị mỗi chiếc lên tới 220 triệu USD (với hợp đồng phát triển ban đầu năm 2008 trị giá 1,16 tỷ USD) khiến nó trở thành một trong những drone đắt nhất thế giới, dẫn đến rủi ro tài chính khổng lồ nếu bị mất.

Hơn nữa, hệ thống điện tử của MQ-4C Triton dễ bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử: các nguồn cho biết drone rất dễ bị nhiễu bởi hệ thống gây nhiễu Nga hoặc Trung Quốc mà Iran sở hữu, thậm chí dẫn đến mất liên lạc hoặc định vị GPS.

Trong khu vực Eo biển Hormuz, một hành lang điện tử tranh chấp khốc liệt, drone MQ-4C Triton còn đối mặt nguy cơ bị hệ thống tên lửa phòng không tầm xa như S-200, S-300 hay Bavar-373 của Iran bắn hạ.

Thêm vào đó, năm 2025 Mỹ đã phát hiện một số vấn đề kỹ thuật trên MQ-4C Triton có thể cản trở khả năng chiến đấu, cho thấy công nghệ dù tiên tiến vẫn chưa hoàn hảo và dễ bị khai thác ở môi trường đối kháng cao.

Drone MQ-4C Triton đại diện cho đỉnh cao công nghệ không người lái do thám Mỹ với thông số kỹ thuật ấn tượng về độ cao, thời gian bay và khả năng quét radar khổng lồ, mang lại lợi thế giám sát vượt trội cho Hải quân.

Thế nhưng, chi phí khổng lồ cùng điểm yếu trước tác chiến điện tử và tên lửa hiện đại lại biến nó thành mục tiêu dễ tổn thương, đặc biệt ở những điểm nóng như Eo biển Hormuz.

Dù ưu điểm về phạm vi và bền bỉ rất rõ ràng, các nhược điểm về khả năng sống sót và giá trị kinh tế cho thấy công nghệ drone MQ-4C Triton Mỹ vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện để thực sự trở thành “bất khả xâm phạm” trong tác chiến hiện đại.