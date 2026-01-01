Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/1/2026, không khí lạnh bắt đầu tràn về và ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, từ đêm 31/12/2025 đến 1/1/2026, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày và đêm 1/1, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ 1/1 trời chuyển rét; từ đêm, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Từ 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026, có mưa, mưa rào; từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12-14 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng; phía Bắc trời rét về đêm và sáng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20-21 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 1/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3 sau chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ, vùng núi 15-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ, vùng núi 17-19 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Nam có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 25-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.