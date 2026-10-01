Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tràn về nhưng cường độ yếu, lại lệch đông nên gây mưa không đáng kể, chủ yếu tập trung ở vùng núi. Vì vậy, thời tiết miền Bắc chỉ giảm nóng chứ chưa thể chấm dứt nắng nóng.

Cụ thể, ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Đêm 1 và ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nắng nóng tiếp diễn ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh: Phạm Hải

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/10, không khí lạnh yếu và lệch đông nên về cơ bản chưa ảnh hưởng đến nền nhiệt khu vực; nắng nóng vẫn xuất hiện với mức nhiệt cao nhất 34-36 độ.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt theo đó giảm đáng kể, thời tiết chuyển mát mẻ.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa giông diện rộng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đặc biệt về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Dự báo thời tiết ngày 1/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.