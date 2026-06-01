Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp phía Tây mở rộng trở lại khiến miền Bắc và Trung Bộ tăng nhiệt nhanh.

Ngày 31/5, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng) và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như: Trạm Yên Châu (Sơn La) 37.2 độ, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ,… độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Dự báo, ngày 1-2/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Miền Bắc và Trung Bộ gia tăng nắng nóng. Ảnh: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/6, ngày nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; chiều tối có thể mưa rào và giông vài nơi.

Cũng ngày 1/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Ngày 2/6, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Từ ngày 3-5/6, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Trong khi đó, ngày 1/6, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Các khu vực khác có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 1/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc có mây, có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.