Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng, nhiều nơi vượt 33 độ, đêm có mưa vài nơi. Lũ trên các sông Cầu, sông Thương vẫn trên mức báo động 3; các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn, ngập lụt diện rộng duy trì trong 2-3 ngày tới.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 10/10, trời ít mây, không mưa, ngày nắng; gió đông nam cấp 2; mức nhiệt cao nhất 33 độ.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm. Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nước còn ngập sâu gần 1m ở phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, nhưng nhiều người đã tranh thủ dọn dẹp rác và lau chùi nhà cửa. Ảnh chụp sáng 9/10: Thạch Thảo

Ngập lụt ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn duy trì 2-3 ngày tới

Trong 12 giờ tới (tính từ 21h ngày 9/10), lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) có khả năng đạt đỉnh ở trên mức báo động (BĐ)3 khoảng 1,3m; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh), trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống. Lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở mức trên BĐ3.

Ngoài ra, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở trên mức BĐ1.

Cảnh báo: Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Người dân tại khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Dự báo thời tiết ngày 10/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam (Quảng Trị - TP Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.