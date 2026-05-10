Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/5, nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông xen kẽ những khoảng nắng; trời vẫn khá mát; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 28-30 độ.

Trong hai ngày 11-12/5, thời tiết Hà Nội cơ bản duy trì trạng thái trên, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Sau thời gian này, thành phố giảm mưa, trời nắng, oi nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34 độ, tiệm cận ngưỡng nắng nóng.

Các khu vực từ Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ 10/5, Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông rất dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, rất nguy hiểm. mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực địa hình xung yếu.

Dự báo thời tiết ngày 10/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.