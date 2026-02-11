Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/2, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Các khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc mưa nhỏ buổi sáng, sau tạnh ráo trước khi nắng ấm kéo dài. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/2, sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 20-22 độ.

Tiếp đó, từ đêm 12-20/2, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất từ ngày 12-17/2 phổ biến 23-26 độ, thấp nhất 16-19 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Đông Gia Lai đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 11/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Đông Gia Lai đến Khánh Hòa ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.