Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 12/2, khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/2, sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều, ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 21-23 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Ảnh minh họa: N.Khánh

Từ đêm 12 đến ngày 16/2 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến 29 Tết), Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ; trời rét về đêm và sáng sớm, trưa và chiều hửng nắng, ấm áp. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 12/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.