Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 16/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khoảng từ đêm nay, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên những khu vực xuất hiện mưa nhỏ, trời rét.

Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa nhỏ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/12, sáng nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét với mức nhiệt thấp nhất 17 độ; trưa và chiều hửng nắng, thời tiết ấm hơn, nhiệt độ cao nhất 24 độ.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm se lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 16/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.