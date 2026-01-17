Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/1, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 17/1, duy trì nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét về đêm và sáng; nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 18-20 độ, cao nhất 23-25 độ.

Thời tiết miền Bắc ngày nắng nhẹ, rét về đêm và sáng. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhưng từ trưa đến chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ngoài ra, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 17/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.