Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/1, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa vài nơi; sáng và đêm trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 17/1, duy trì nhiều mây, có mưa rào, trời rét về đêm và sáng; nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 18-20 độ, cao nhất 21-23 độ.

Tin phát lúc 7h40 ngày 17/1: Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy khu vực: Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Đa Phúc, Nội Bài, Yên Xuân, Quang Minh, phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, Quảng Oai, Cổ Đô, Bất Bạt, Ba Vì có mưa, mưa rào và có lúc có giông. Trong những giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã nói trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết miền Bắc có mưa rào. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhưng từ trưa đến chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ngoài ra, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 17/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.