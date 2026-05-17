Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, hình thế thời tiết chủ đạo là áp thấp nóng phía Tây suy yếu dần, đồng thời hình thành rãnh áp thấp theo hướng tây bắc - đông nam đi qua Bắc Bộ và khu vực giữa Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ cũng suy yếu dần về cường độ. Tại các vùng biển Nam Bộ, gió tây nam hoạt động với cường độ yếu.

Những hình thái này gây ra nhiều biến động thời tiết trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, các cơn mưa diện rộng xuất hiện đồng loạt ở nhiều khu vực đã giúp giảm đáng kể cảm giác oi bức sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (17/5), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay cục bộ có nơi trên 80mm như trạm: Đàm Thủy (Cao Bằng) 178.6mm, Quỳnh Phụ (Hưng Yên) 105.6mm, Trực Đạo (Ninh Bình) 109.8mm, Lạch Trường (Thanh Hóa) 84.6mm, Phước Hòa (TPHCM) 81.8mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/5, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, phổ biến 30-33 độ, trời dịu mát.

Từ 17/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Khu vực Thanh Hóa - Huế còn nắng nóng cục bộ, chiều tối và tối 17-18/5 sẽ có mưa rào và giông rải rác.

Cụ thể, chiều tối và tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đồng thời, chiều và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa giông đầu mùa.

Dự báo thời tiết ngày 17/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.