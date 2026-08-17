Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/8 đến ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Tuy nhiên, trước khi đón đợt mưa lớn, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ còn trải qua một ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/8, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Tây thành phố 35-37 độ; phía Bắc và phía Nam 34-36 độ.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Đêm 17 và ngày 18/8, Hà Nội mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn; nhiệt độ cao nhất giảm còn 32-34 độ. Đáng chú ý, từ đêm 18-20/8, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Cũng từ đêm 18-21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 120-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 230mm.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 ở các khu vực trên phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, ngày 17/8, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo, ngày 18/8 nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ kết thúc, ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động khá mạnh, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 17/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.